ロンドン序盤はやや円安に傾く、クロス円が高値伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン序盤はやや円安に傾いている。ドル円は東京午後に155.54付近まで下押しされたが、その後は買戻しが強まっている。足元では156.10台と前日NY終値水準に戻っている。高値は東京早朝の156.18レベル。 クロス円では本日の高値を伸ばす動きがみられている。ユーロ円は東京午前の183.71付近を安値に上昇。ロンドン時間に入ると前日NY終値184.