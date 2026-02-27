◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本ＶＳ中日（２７日・バンテリンドーム）中日との壮行試合を前に侍ジャパンが練習を行った。待望の瞬間に、スタンドを埋め尽くしたファンが一斉にカメラを構えた。ドジャース・大谷翔平投手が打撃ケージへ。歓声を聞きつけた井上一樹監督や、先発の柳裕也投手、石川昂弥内野手ら、ドラゴンズナインがぞろぞろとグラウンドへ。破壊音とともに果てしなく飛んでいく打球に「お〜」と