巨人は２７日、宮崎・都城で行っていた３軍・故障班キャンプを打ち上げた。今キャンプでは「一芸に秀でた選手」をテーマに、個々が尖（とが）った個性を磨いた。実戦では堀江、田村、西川らが好投を見せ、パワーが持ち味のフェリスは逆方向への本塁打を放った。俊足の鈴木大は積極的に盗塁を仕掛け成功するなど、育成選手が持ち味を存分にアピール。内野手の中田は、捕手に挑戦して付加価値を高めた。実績のあるリハビリ組も