２７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）に、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんがリモートで生出演。ペアでソチ五輪に出場した元パートナーの木原について語った。番組では２６日放送の同局系「ひるおび」で、フィギュアスケート元世界女王で、２００６年トリノ五輪、