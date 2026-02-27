日本高野連は27日、第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕・甲子園）の運営委員会を開き、開閉会式の司会などを決めた。開会式は榎本杷留さん（青森・八戸聖ウルスラ学院高）と、只安遥都さん（長崎北陽台高）が務め、鈴木彩花さん（秋田・聖霊学園高）が国歌を独唱する。閉会式の司会は吉木碧羽さん（愛知・椙山女学園高）。組み合わせ抽選会は3月6日午前9時から、甲子園練習は14、15日に実施する。