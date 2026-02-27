プロボクシング転向を発表し、ポーズをとる藤木勇我。右は大橋ジムの大橋秀行会長＝27日、横浜市ボクシングで2024年のU19（19歳以下）世界選手権優勝などの実績がある藤木勇我（18）が27日、横浜市内で記者会見し、大橋ジムに所属し、プロ転向することを発表した。「無敗で世界王者になりたい」と意欲を語った。藤木はアマで49戦全勝を誇り、9冠。大阪・興国高3年で昨年11月の全日本選手権ウエルター級も制した。4月にプロテス