三浦璃来、木原龍一フィギュアスケートのペアとしてミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝木下グループ＝が世界選手権（3月25〜28日・プラハ）を欠場すると27日、日本スケート連盟が発表した。2人は心身のコンディションを五輪前の状態まで戻すことは難しいと判断したという。三浦、木原組はペアで日本勢初の五輪金メダルに輝き、シニアで主要大会全制覇を達