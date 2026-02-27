27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午後5時現在は前日比05銭円安ドル高の1ドル＝156円08〜10銭。ユーロは06銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円42〜46銭。朝方は総務省が27日発表した2月の東京都区部消費者物価指数が市場予想を上回ったことで日銀による早期の追加利上げ観測が広がり、円を買ってドルを売る動きが出た。その後は安くなったドルを買い戻す動きが出た。市場関係者は「目立った取