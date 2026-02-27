「国際交流試合・台湾−日本ハム」（２７日、台北ドーム）日本ハム・万波中正外野手が今年も台湾でアーチをかけた。３点リードの五回１死一塁から中越えに運ぶ２ラン。「良い感じで打球が上がってくれたので外野の頭を越えると思いましたが、フェンスも越えてくれて良かったです。台湾の大応援団の中でも、レフトスタンドのファイターズファンの声は聞こえています。守っていても最高の雰囲気です」と振り返った。万波は昨