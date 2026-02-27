秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、京都にある能などの伝統的な装束の工房を見学されました。悠仁さまは27日午前10時頃、京都市内の西陣にある能などの舞台衣装を製作する工房を訪問されました。悠仁さまは2025年9月の成年式で装束を着用し、宮内庁によりますと、伝統的な技術が守られてきたことに関心を寄せられているということです。悠仁さまは職人が生地を織る様子を見学し、「この様式ならではの魅力はありますか」などと作業