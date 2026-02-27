衣類や肌着を製造・販売する「ワシオ」は、2026年2月28日0時から23時59分まで、24時間限定の「ネットde大感謝祭」を実施します。購入金額に応じたプレゼントも昨年は開始1時間で売上1300万円を超えた人気企画「ネットde大感謝祭」。寒い季節に頼もしい「もちはだ」シリーズをはじめ、公式オンラインショップ内の全商品が30％オフで購入できます（感謝祭限定商品は割引対象外）。また、ワシオ本社のある兵庫県加古川市志方町は、良