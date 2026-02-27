サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップ限定で、2026年2月27日19時から「2026 春の福袋」を販売します。500円OFFクーポン付き春の新生活準備やお花見、家族の食卓が華やぐアイテム7品が入った福袋を、数量限定の特別価格で販売します。今回、公式オンラインショップで購入すると、次回オンラインショップでの購入時に使える「次回使える500円OFFクーポン」がもらえます。クーポンは登録されたメール宛に3