早春の海の味覚ワカメの収穫が県内各地で行われています。この時季ならではのやわらかい食感を楽しむことができるということです。由利本荘市の道川漁港では27日、ワカメの収穫が始まりました。2月に入って暖かい日が増え、海水温が上昇するとともにワカメもグングン成長し、長さは2メートル以上に。27日は約2トン収穫されました。湾の内側で養殖されているため波の影響を受けにくく、毎年安定した量が収穫できる道川漁港の