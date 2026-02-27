経営難から一度は事業を停止した、能代市の酒蔵で2年ぶりの新酒が完成しました。復活を望む、様々な人たちの思いがこもった日本酒。販売が始まるのは6月以降になる見通しです。創業1875年、能代市の喜久水酒造です。経営難からおととし11月に事業を停止。復活を望む多くの声、そして地元企業からの支援を受けて、先月酒造りを再開しました。約2年ぶりに完成した新酒。さっそく香りや味を確かめます。平澤喜一郎さん「香りがすごく