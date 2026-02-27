サキホコレを作付けすることができる「推奨地域」に新たに4つの市町村が加わり、今年生産が始まることがわかりました。サキホコレは見た目や食味などの特性を安定的に発揮できるようにするため、「作付推奨地域」が設けられています。栽培試験の結果、今回新たに大館市、北秋田市、藤里町、上小阿仁村の一部も推奨地域に加わりました。これでサキホコレを生産できる地域は小坂町と八峰町を除く23市町村となり、面積は8万6,000ヘク