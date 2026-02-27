2月20日から22日にかけて、Asueアリーナ大阪で『国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会（大阪カップ）』が開催された。 今大会には日本、ドイツ、オーストラリア、タイの4カ国が出場。総当たりの予選リーグを2勝1敗の2位で終えた日本は決勝に進出し、予選で敗れたドイツと再戦した。2015年以来9大会ぶりの優勝を目指したが、35－50で敗れて準優勝。それでも、9月の世界選手権へ向けた