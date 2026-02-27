Bリーグチェアマンであり、日本バスケットボール協会会長を務める島田慎二氏がホストを務めるポッドキャスト番組『島田のマイク』。番組を通じて、全国のドライバーを応援する「全国ドライバー応援プロジェクト」が2022年からスタートした。そのオーナーを務めるのが中島和美さんだ。 今回はBリーグ開幕10周年という節目の機会に、自らもバスケットボールの大ファン