２７日の日経平均株価は前日比９６円高の５万８８５０円と上昇。３日連続で最高値を更新した。前日の米半導体株安を受け、この日の日経平均株価も一時６００円超の下落となったが、売り一巡後はプラス圏に浮上した。 とりわけ注目を集めたのは、東証プライム市場の９割の銘柄が上昇したことだ。アドバンテストや東京エレクトロン、ディスコなど東京市場を牽引してきた半導体関連株の下落を跳ね返し、ＴＯＰＩＸは初の３９０