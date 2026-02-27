東京証券取引所が２７日に発表した２月第３週（２月１６～２０日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５４２６億６６６１万円と７週連続の買い越し。前週は１兆２３２３億５５４４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５８７８億円の売り越し。現物・先物の合計では４５１億円と３週ぶりに売り越した。前週は１兆７８３８億円の買い越しだった