谷崎潤一郎の官能純文学のオリジナルストーリーとして映画化された『鍵』が、6月12日よりシネマート新宿にて公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：谷崎潤一郎『鍵』をいまおかしんが映画化キャストに吹越満×菅野恵×小出恵介 夫婦の日記を交互に示す手法で性の深奥を描き出した谷崎の『鍵』。市川崑、神代辰巳、池田敏春ら名手によって幾度となく映