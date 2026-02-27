（台北中央社）最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）党主席（党首）は27日、当時の国民党政権が市民を弾圧した1947年の「2・28事件」を追悼する平和記念日（28日）を前に、台北市の二二八平和記念公園を訪れ、記念碑に献花した。あいさつで、2・28事件は「台湾の戦後第1波の偉大な民主主義運動」といえると述べ、現在の台湾において民主主義や法の支配、言論の自由、司法の独立を守ることの重要性を強調した。2・28事件は47年