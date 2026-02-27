休日に嫁を呼び出して「孫催促」。義母の手には不妊治療のパンフレット!?▶▶この作品を最初から読む「このまま離したくない」とプロポーズされて夫婦になったはずなのに…。結婚して2年経った今、時成と夏美は丸1年レス状態。会話もそっけなく、いつしか時成は触れ合うことさえ嫌がるようになり、夏美は「もう女として見られてないの？」と思い悩む日々を送っていました。そんな時、義母との何気ない会話から夫が自分に