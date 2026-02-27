元飛び込み日本代表の馬淵優佳（31）が23日、Instagramを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。 【画像】長澤まさみ、赤いドレスで中山競馬場に降臨「美しすぎる」「この顔で馬券外してるんだぜ」とツッコミも 馬淵は、10日、競泳男子代表の瀬戸大也（31）との離婚を発表したばかり。投稿された写真は、無数のガラス玉が吊るされた幻想的な展示を背景に、上品なワンピースを着用した馬淵のソロショットだ。 「