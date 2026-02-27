【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『2026 ワールドベースボールクラシック(TM)』を楽しむファンイベント『ワールドベースボールクラシック(TM) 東京ファンゾーン presented by ディップ』が、3月6日～3月15日に東京スカイツリータウン(R)で開催される。 このたび、豪華なゲストを招いてのトークショーやウォッチパーティーをはじめ、体験