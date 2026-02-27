【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」（読み：ウルトラ）をリリースすることが決定した。 ■「ULTRA」は、北山宏光自らが作詞を手掛けた心温まるラブソング 2025年12月、株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEによる共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」への移籍を発表した北山。本作はその「RED ON」からリリースされる第1