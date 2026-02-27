日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4960枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 24960( 24121) ソシエテジェネラル証券 23681( 22808) バークレイズ証券 16667( 166