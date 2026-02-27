卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は27日、女子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング10位の早田ひな（日本生命）は同5位の蒯曼（中国）と対戦。ゲームカウント3－2で勝利し、準々決勝進出を決めた。過去対戦で3戦3敗と苦しんできた相手から勝利を収めた早田。試合後には自身の戦いを振り返り、卓球への向き合い方を明かした。 ■中盤対策に遭うも「気持ち」で初勝利 早田は昨年から今年にかけて