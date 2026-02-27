ダイドーリミテッド [東証Ｓ] が2月27日大引け後(18:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の100円→50円(前期は100円)に大幅減額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社グループは、株主の皆様への利益還元を最重要課題のひとつに位置づけ、配当政策といたしましては、連結経常利益の30％を基準とする業績連動型を基本方針としつつ、またキャッシュ・フロ