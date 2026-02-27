ドジャースの大谷翔平投手が、3月開催の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表に合流。27日には、中日との壮行試合を控えた選手たちとグラウンドで汗を流した。大谷は外野でキャッチボールを済ませると、鈴木誠也外野手（カブス）らとともにバットを持って再び登場。満員のファンが見守る中で、豪快な打撃練習を披露した。 ■鈴木誠也、吉田正尚と打撃練習 WBC日本代表「侍ジャ