この記事をまとめると ■冬はクルマにとっても厳しい環境だ ■雪が降った際は通常では起きないトラブルに見舞われる ■命にかかわる場合もあるので注意が必要だ 冬のドライブで気をつけたいこと 冬のドライブといえば、避けて通れないのが気温の低さ。外は春の陽気になりつつありますが、この時期は気候の急変なども珍しくなく、雪や氷（凍結）といったシビアな状況に置かれることも、まだまだ予想されます。そこで今回は「冬の