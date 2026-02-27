スマートフォン向け周辺機器などを扱うアンカー・ジャパン（東京都港区）は、オーディオ＆ビジュアルブランド「Soundcore」から、AI（人工知能）搭載ボイスレコーダー「Soundcore Work」を2026年3月上旬以降に発売する。それに先だち、同社公式オンラインストアなどで予約受付を行っている。日本語をはじめ世界150以上の言語をスピーディーに文字起こし世界最小・最軽量サイズだというマイクとカード型充電ケースのセット。会議や