ダンス＆ボーカルグループ・ROIROMの本多大夢が、あまりにドラマチックな初恋のエピソードを明かし、スタジオに衝撃が走った。【映像】本多大夢の初恋相手2月26日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストに若槻千夏、ROIROMの本多大夢と浜川路己が登場。番組では「初恋の記憶」をテーマに、出演者たちが幼少期の淡い思い出を振