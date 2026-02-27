JKAは27日、山陽オート所属の39期新人、且原朋弥（かつはら、22）、国本一（19）、松尾亜生理（あおり、23）の3選手が、オートレース選手会山陽支部・角南一如支部長とともに、藤田剛二・山陽小野田市長を表敬訪問したと発表した。藤田市長は「皆さんが憧れてオートレース選手になったように、これから自分が憧れられるような選手になって、山陽オートを盛り上げていってください」と新人3人を激励した。