２７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、２６日（午後５時）比５銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円０８〜１０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円４２〜４６銭で大方の取引を終えた。