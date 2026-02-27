宝塚歌劇団・星組新トップコンビ暁千星（あかつき・ちせい）と詩（うた）ちづるの東京宝塚劇場お披露目公演「恋する天動説/DYNAMICNOVA」が、28日に初日を迎える。1960年代の英国・ブライトンを舞台にトップコンビ演じる2人が偶然出会い、身分や障壁を乗り越えて関係を深めるロマンティックコメディー。また「DYNAMIC…」は新たな星“NOVA”が生まれたシーンから物語が始まり、“NOVA”に導かれながら星々を巡っていくとい