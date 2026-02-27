千葉県柏市の障害者グループホームで知的障害などがある入居者の男性＝当時（19）＝を暴行し死亡させるなどしたとして、千葉地検は27日、傷害致死と犯人隠避教唆の罪で、代表を務めていた根本康基容疑者（36）を起訴した。