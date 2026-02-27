サッカースペイン1部のレアル・ソシエダが日本時間27日、公式インスタグラムで日本で今話題の子ザル・パンチくんのある画像を投稿しました。レアル・ソシエダは久保建英選手などが所属しているスペインの名門サッカークラブ。普段はサッカーの写真であふれる公式インスタグラムに突如現れたのは、日本で話題になっている子ザルのパンチくんでした。パンチくんとは千葉県市川市にある市川市動植物園にいる生後6か月の子ザルで、母ザ