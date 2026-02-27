首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件で、指示役として逮捕された4人が千葉県船橋市と白井市の強盗事件でも指示をしていたとして、再逮捕されました。【映像】再逮捕された容疑者ら福地紘人容疑者（26）、齊藤拓哉容疑者（27）、村上迦楼羅容疑者（27）、渡邉翔太容疑者（27）の4人は、おととし10月、船橋市の住宅に侵入し、住人の80代の男性ら2人の顔を殴るなどして暴行しけがをさせたうえ、現金およそ970万円などを奪った疑いが