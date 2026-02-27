2月27日、女優の白石聖が『あさイチ』（NHK）のインタビューコーナー「プレミアムトーク」にゲスト出演した。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に、主人公・小一郎（仲野太賀）の恋人・直役で出演している白石。この役は当初、永野芽郁が演じる予定だったが、2025年4月に報じられた不倫疑惑により、やむなく降板。急遽、白石が演じることになったという経緯がある。代役が決まってからわずか1カ月で撮影に入ったという。白石は、花