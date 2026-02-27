侍ジャパン・大谷翔平（ドジャース）が27日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026名古屋 侍ジャパン vs 中日ドラゴンズ」の試合前練習でファンを魅了した。大谷が16時18分にグラウンドに姿を見せると、スタンドのファンから「オオタニ〜」の大歓声。一度ベンチに下がった後、再びグラウンドに表れ、キャッチボール。キャッチボールが終わった後、レフトスタンドのファンに向かって、投げ終わったボールを投げ込んだ。打撃練