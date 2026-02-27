大谷翔平が試合前練習でグラウンドに登場した野球日本代表「侍ジャパン」に合流したドジャースの大谷翔平投手は27日、バンテリンドームで行われる中日との試合前練習に登場した。スタンドからは大歓声があがり、ファンはさっそく「見れて嬉しい」と感激している。大谷は午後4時20分頃にグラウンドへ登場。突然のヒーローにファンも大騒ぎ。ファンからは「きゃー！」と言った悲鳴に近い声が漏れ、一斉に大谷の元へ。警備員から