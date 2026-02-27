【モデルプレス＝2026/02/27】初ソロアルバム「問題作」、そして「UCHIDA1」に続く楽曲「UCHIDA2」のリリースを発表したGINTA（ぎんた／30）にモデルプレスが独占インタビュー。前回のバズを経て抱いた率直な思い、そして今回のアルバムに込めた見どころについて語ってもらった。【写真】結婚していたことを電撃発表の30歳歌手、衝撃の近影◆初ソロアルバム「問題作」リリース・GINTAって？GINTAは2015年、DJ集団・レペゼン地球に