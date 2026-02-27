【モデルプレス＝2026/02/27】北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」（読み：ウルトラ）をリリースすることが決定した。【写真】北山宏光、美女を抱きしめる◆北山宏光、新シングル「ULTRA」リリース北山は、2025年12月に株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。本作は、その「RED ON」からリリースされる第1弾作品となる。表題曲の