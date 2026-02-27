【モデルプレス＝2026/02/27】韓国ドラマの人気ジャンルの一つである“年下男子”とのロマンス。甘えた表情で「ヌナ（お姉さん）」と呼びながらも、いざという時には男らしく守ってくれるギャップに悶絶するファンが後を絶たない。今回は、年下男子との傑作ラブコメ5選を紹介する。【写真】チョン・ヘイン、BLACKPINKジスと接近◆1「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」（2018）親友の弟だったはずのジュニ（チョン・ヘイン）が、