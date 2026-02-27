トレンド継続中のジーンズ。ミドル世代が今買うなら、コーデに抜け感を与えてくれるバギーシルエットがおすすめ。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんをお手本に、バギージーンズを使った「大人っぽコーデ」を紹介します。春らしい爽やかな着こなしをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。 爽やかな配色でまとめた好印象コーデ 【GU】「バギӦ