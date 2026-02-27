これは、筆者の知人のA子さんから聞いたお話です。外面はいいけれど、身内にはとことん厳しい義母。そんな義母の機嫌を損ねないよう、日々神経をすり減らしていたA子さんでしたが、ある日5歳の息子が放った「とある一言」に救われたといいます。 内弁慶の義母、身内には言いたい放題。意外な救世主が…