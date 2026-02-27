アルメリアはスペイン2部で3位に位置しているサウジアラビア・プロリーグのアル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、スペイン2部アルメリアの株式25％を取得したという。英紙「ガーディアン」が報じた。アルメリアは2023-24シーズンに2部へ降格し、25年にサウジアラビアのSMCグループに買収された。現在は自動昇格圏とわずか1ポイント差の3位につけ1部復帰のチャンスがある。ロナウドの新規持