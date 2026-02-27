資料：香川県空撮 香川県統計調査課によりますと、高松市の2026年1月の消費者物価指数（2020年＝100）は、生鮮食品を除く総合指数が110.6でした。前年同月比は+1.3％で、前月より0.5ポイント下落しました。前月比は-0.3%で、2か月連続のマイナスになりました。 生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は109.7（前年同月比+2.0％）でした。 費目別でみると、「食料」「光熱・水道」「家具・家事用品」「諸雑費」の4費