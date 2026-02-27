27日の天気予報岡山・香川 27日(金)は岡山・香川の各地で日付が変わるころまで雨が降りそうですが、28日(土)朝にはほとんどの地点でやむ見込みです。 28日の日中は各地で天気が回復する見込みです。岡山県南部や香川県は日差しがたっぷり届くでしょう。岡山県北部は雲が多いものの日の差す時間もありそうです。 3月1日(日)は各地で晴れてお出かけ日和となりそうです。河津桜やミモザなど季節の花を見に行くのにもぴ