3年生に歌でエールを送る教員高松中央高校高松市松島町 3月2日の卒業式を前に2月27日、高松市の高校で先生から3年生にサプライズのエールが送られました。 高松市の高松中央高校では、3年生312人が3月2日（月）に開かれる卒業式の予行練習に参加しました。 3年生は入退場や校歌斉唱などを練習し、先生らが作ったビデオを見ながらそれぞれの3年間を振り返りました。 そして、こんなサプライズが